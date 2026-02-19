Palmanova stellata, anche Salmo live in Piazza Grande

Estate scoppiettante nella città stellata: il rap travolgente di Salmo arriva a Palmanova domenica 2 agosto 2026 per un live in Piazza Grande con inizio alle 21.00. L’artista, tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana, porterà sul palco tutta l’energia del suo repertorio, tra rap, elettronica e sonorità rock che ne hanno definito lo stile.

Il concerto, inserito nella rassegna Estate di Stelle, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate regionale. I biglietti saranno disponibili online su Ticketone dalle 14.00 del 20 febbraio e nei punti vendita autorizzati dal 25 febbraio.

Salmo si aggiunge a una serie di artisti che hanno già confermato la propria presenza nella città stellata: Giorgia (17 luglio), Fiorella Mannoia (23 luglio) e i Litfiba (11 agosto), completando un cartellone ricco e trasversale capace di attirare pubblico da tutta Italia.