Palmanova su Geopop: promozione gratuita arrivata a oltre 1,6 milioni di persone

Otto minuti per raccontare, in modo semplice e accattivante, “Come è stata costruita e conquistata Palmanova, la città-fortezza stellata impossibile da espugnare”. Un video, realizzato con il supporto gratuito dell’Amministrazione comunale, che sta facendo il giro del mondo, raggiungendo, ad ora, 1.658.000 visualizzazioni sulle varie piattaforme del network di divulgazione scientifica Geopop, uno dei canali più seguiti anche dai giovanissimi.

In una settimana il video sulla Fortezza di Palmanova ha raggiunto 669.000 visualizzazioni su Instagram con 27.200 like, 624.000 visualizzazione su TikTok e 41.400 like, 286.311 visualizzazioni su Facebook e 12453 like e 179.943 visualizzazioni su YouTube.

Luca Piani, vicesindaco e assessore comunale ai Bastioni: “Quando mi hanno contattato, è stata una vera emozione pensare di vedere la città di Palmanova su Geopop. È stata poi raccontata con così tanta passione e competenza dai divulgatori di Geopop. Un network di divulgazione scientifica che seguo da tempo, anche con mio figlio Lorenzo che è un grande fan, come tantissimi sui coetanei. Una promozione gratuita arrivata a oltre 1,6 milioni di persone anche merito della promozione turistica che stiamo attivando in questi anni oltre che della visibilità dettata dalla proclamazione UNESCO”.

Un video che, racconta di come la città-fortezza di Palmanova, sorta in Friuli nel 1593 ad opera dei veneziani, debba la sua fama alla sua particolare forma a stella a 9 punte. “La pianta a stella della città “stellata” è una delle più famose del mondo e fu progettata nel 1593 dai migliori ingegneri militari dell’epoca per renderla una roccaforte inespugnabile. Ma qual è la funzione di questa forma così particolare? E cosa la rendeva praticamente inconquistabile? La Città Stellata, infatti, era dotata di tre cerchie di fortificazioni: le prime due realizzate dai veneziani e la terza da Napoleone. Ma come ha fatto questa città inespugnabile ad essere conquistata? Lo spieghiamo in questo video”.

Un contenuto che, oltre a mostrare Palmanova con immagini e video aerei, illustra con animazioni la balistica rinascimentale e le scelte ingegneristiche che adottarono i costruttori veneziani per renderla una macchina defensiva inespugnabile. Inoltre racconti come la Fortezza fu espugnata con l’inganno ad opera degli austriaci.

E se Alessio commenta, “Bellissimo video, io abito a 3 km da Palmanova e mi ha sempre affascinato”, Ivan scrive “Vivendo a Palmanova l’ho apprezzato ancora di più”. C’è chi la paragona alle citta fantastiche degli anime giapponesi come quella di “Attacco dei Giganti” o alle mura di Lucca, chi ricorda di aver svolto qui il servizio militare e chi rievoca quando la studiò sui libri di scuola a geografia.

Geopop conta 2,2 milioni di persone che seguono il canale TikTok, 1.64 milioni di persone su YouTube, 1 milione su Instagram e 1,8 milioni su Facebok, oltre al sito www.geopop.it che raccoglie tutti i video e i collegamenti ai social network.