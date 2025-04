Panda in fiamme a Sagrado

Un improvviso incendio ha completamente distrutto una Fiat Panda nel primo pomeriggio di oggi a Sagrado.

Il proprietario aveva appena messo in moto il veicolo, quando ha notato del fumo sprigionarsi dal vano motore. Lucidità e prontezza di riflessi gli hanno permesso di spegnere il motore e allontanarsi dalla vettura, che nel frattempo era stata avvolta dalle fiamme.

Dopo l’allarme, sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco do Gorizia, che ha domato le fiamme in pochi minuti, impedendo che il rogo si propagasse pericolosamente alle auto posteggiate nelle vicinanze. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Presenti anche i Carabinieri.