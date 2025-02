Panetti di cocaina in cucina, misure cautelari per 4 albanesi

Quattro cittadini albanesi sono stati raggiunti da misure cautelari per traffico di droga nel pordenonese.

La Squadra mobile, lo scorso ottobre, aveva scoperto 4 kg di cocaina, divisi in panetti, nascosti in cucina. L’indagine ha rivelato un giro di spaccio ben strutturato, con numerosi fornitori di alto profilo capaci di introdurre ingenti quantitativi di droga. Grazie a pedinamenti e controlli, gli agenti hanno monitorato in tempo reale le compravendite e identificato i clienti. Il gruppo operava con una chiara suddivisione dei ruoli e trasportava la sostanza in vani nascosti nelle auto.

Alla luce delle prove raccolte, il Gip ha disposto il carcere per un 31enne, gli arresti domiciliari per un 33enne e l’obbligo di dimora per altri due trentenni.