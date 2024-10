Si fece lanciare 2 panetti di hashish dall’interno della Cavarzerani: patteggia 2 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era stato arrestato fuori dall’ex caserma Cavarzerani, in possesso di due panetti di hashish, che gli erano stati lanciati poco prima dall’interno della struttura. Nikko Timothy Rivera, cittadino filippino di 31 anni residente in città e difeso dall’avvocato Samanta Mosca, ha patteggiato davanti al gup di Udine Matteo Carlisi un anno e 11 mesi di reclusione, pena sospesa, per l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e porto abusivo di armi.

Tutto accade a metà giugno. II 31enne fu visto e fermato da una volante fuori dalla struttura di accoglienza. Nelle tasche della giacca i poliziotti trovarono due panetti di hashish di un etto l’uno, un tirapugni, uno spray al peperoncino e 200 euro in contanti. Nella sua abitazione, inoltre, la polizia trovò un grammo e mezzo di ecstasy del tipo Shaboo e altri 90 grammi di hashish.

Interrogato, l’uomo confessò di aver preso lo stupefacente per conto di due suoi amici e di fare uso saltuario della metamfetamina all’alba per reggere la giornata come operaio agricolo nei campi.