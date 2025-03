Paolo De Toni diffamò Benedetti, il Tribunale lo condanna a risarcire i danni

Il Tribunale di Udine ha condannato Paolo De Toni, uno dei leader di primo piano dei Comitati che, anche con una raccolta di firme consegnata al Consiglio Regionale, si sono opposti alla realizzazione di un’acciaieria della Metinvest e della Danieli nell’area industriale dell’Aussa Corno, a risarcire i danni non patrimoniali all’ingegnere Gianpietro Benedetti, presidente della stessa Danieli, scomparso lo scorso 28 aprile.

Il risarcimento è stato quantificato in quattromila euro per danni che – secondo il Tribunale in composizione monocratica – sono stati causati all’onore, alla reputazione e all’immagine dell’ingegnere Benedetti da una campagna diffamatoria messa in atto da De Toni sui social e in una serie di manifestazioni pubbliche.

In tali circostanze – secondo quanto scrive il giudice Fabio Luongo nella sentenza con la quale ha accolto la domanda di Benedetti di risarcimento del danno da diffamazione, le parole usate da De Toni hanno “travalicato i confini del lecito scadendo in incongrue e del tutto gratuite offese dirette alla persona”. “Offese – scrive il giudice Luongo – frutto di un inesplicabile livore contro Benedetti” senza “ogni ragionevole collegamento con il contesto di riferimento” dell’acciaieria nell’Aussa Corno “entro il quale una critica, con ben altri toni, avrebbe potuto e dovuto essere esercitata”.

Sempre secondo il Tribunale, De Toni aveva saputo coagulare il dissenso verso la realizzazione dell’acciaieria “sino al punto di orientare – contribuendo a stravolgerle – le scelte di una a dir poco titubante amministrazione regionale, prima manifestatasi entusiasta sostenitrice” della realizzazione dell’acciaieria Metinvest-Danieli all’Aussa Corno, “salvo poi inopinatamente mutare approccio proprio tenendo conto delle espressioni contrarie della popolazione del territorio.

D’altro canto – scrive il giudice Luongo – l’iniziativa processuale della Danieli, che aveva chiesto al Consiglio Regionale di conoscere i nomi dei firmatari della petizione, è stata “condotta entro i binari della stretta legalità”, giammai “riconducibile a una forma di ‘atteggiamento antidemocratico e persecutorio’”, come sostenuto da De Toni e dai Comitati che si sono opposti alla realizzazione dell’acciaieria.

Il Tribunale, infine, ha ritenuto che l’offesa di De Toni abbia riguardato “pressoché esclusivamente” la figura dell’ingegnere Benedetti e che, pertanto, non ci sia “alcun danno risarcibile” per la Danieli e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

IL COMMENTO DELL’AVV. MAURIZIO MICULAN.

“Soddisfazione” per una sentenza che “riconosce la grave offensività dei post incriminati essenzialmente rivolti al compianto ingegnere Benedetti, alcuni dei quali addirittura dopo la scomparsa dello stesso” è stata espressa dall’avv. Maurizio Miculan, legale di Benedetti e della Danieli, che ha evidenziato che è stata “esclusa la configurabilità del diritto di critica pur eccepito dalla difesa di De Toni”.

“Per quanto ci riguarda – ha aggiunto Miculan – la vicenda processuale finisce qui perché l’azione è stata radicata per tutelare la reputazione dell’ingegnere Benedetti e di Danieli, cosa che è avvenuta. Di rilievo – ha sottolineato Miculan – è l’affermazione del Tribunale che inquadra “l’iniziativa processuale” della Danieli e dell’ingegnere Benedetti “entro i binari della stretta legalità, giammai” riconducibile ad una forma di ‘atteggiamento antidemocratico e persecutorio’”.

“Avevamo precisato fin dall’inizio – ha concluso Miculan – che qualunque somma fosse stata riconosciuta dal Tribunale sarebbe stata devoluta in beneficenza, cosa che sarà”.

IL COMMENTO DELL’AVV. CARLO MONAI

Secondo l’avv. Carlo Monai, legale di Paolo De Toni, è il suo assistito il vincitore “rispetto alle richieste di danni della società. Il giudice – ha spiegato – ha dato meno di un decimo di quanto chiesto”.