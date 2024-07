Domani Papa Francesco a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Attesa per il ritorno in regione del Santo Padre che sarà domani a Trieste nella giornata conclusiva della 50a Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Papa Francesco metterà nuovamente piede in Friuli Venezia Giulia dopo la visita a Redipuglia di settembre 2014: attese domani circa 10 mila persone che giungeranno appositamente nel capoluogo regionale per salutarlo.

Il Pontefice arriverà in elicottero alle 8 al Generali Convention Center dove terrà incontri sia pubblici che riservati per poi spostarsi verso piazza Unità. Percorrerà l’ultimo tratto delle Rive a bordo della Papa Mobile e alle 10.30 inizierà la concelebrazione eucaristica al termine della quale, attorno alle 12.30, Bergoglio ripartirà da Trieste alla volta di Roma. Telefriuli seguirà la mattinata del Papa nel capoluogo giuliano in diretta a partire dalle 7.30.