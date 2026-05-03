Papa Leone ai friulani: “comunità instancabili”, “ricostruzione esemplare”

Papa Leone XIV in occasione del 50° anniversario del terremoto, ha rivolto un messaggio ai friulani, nel quale «assicura il suo orante ricordo per coloro che persero la vita» e «auspica che la memoria di così tragico evento susciti il rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità».

Il messaggio del Papa è stato letto durante la Santa Messa alla Caserma Goi Pantanali di Gemona dall’Arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba. E’ arrivato a firma del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

“Nel 5o° anniversario del terremoto in Friuli, che ferì profondamente codesta terra – si legge nel messaggio – Papa Leone XIV si unisce spiritualmente alla celebrazione eucaristica, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, in suffragio delle numerose vittime e in ringraziamento per quanti, da diversi paesi, portarono soccorso, affiancando la solerzia instancabile delle comunità locali, che ha consentito una ripresa rapida della vita e una ricostruzione esemplare, modello di rinascita civile.

Il Santo Padre assicura il suo orante ricordo per coloro che persero la vita, rivolgendo la sua consolante parola alle famiglie che ancora portano i segni di quel distacco dai loro cari.

Nell’evidenziare l’apprezzata solidarietà umana e cristiana manifestata in quella dolorosa circostanza dalle comunità italiane ed estere, il Sommo Pontefice auspica che la memoria di così tragico evento susciti il rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità.

Con tali voti, sua santità affida l’intera popolazione friulana alla materna protezione della Vergine Maria e dei santi patroni Ermacora e Fortunato, mentre volentieri invia la benedizione apostolica, pegno della continua assistenza divina.

Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità

Dal Vaticano, 3 maggio 2026