Papa Leone attaccato da Trump, solidarietà del Consiglio Fvg

Su invito del consigliere Nicola Conficoni, del Partito Democratico, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si è associato, nella mattinata, alle espressioni di solidarietà già manifestate dalle più alte cariche dello Stato nei confronti di Papa Leone XIV, in seguito all’attacco del presidente degli Stati Uniti. “E’ un debole, senza di me non sarebbe in Vaticano” ha detto tra l’altro Donald Trump del Pontefice. “Pessimo in politica estera, accetta che l’Iran abbia l’arma nucleare, danneggia la Chiesa” ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha sottolineato che “l’Assemblea si riconosce nelle parole già espresse dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”.