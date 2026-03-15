Papa Ratzinger, una mostra ricorda il pontefice tedesco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una mostra omaggio a Ratzinger. Fino al 12 aprile, nel Museo diocesano di arte sacra di Pordenone, saranno esposti oggetti personali e paramenti liturgici del pontefice tedesco. L’esposizione intende far ripercorre al visitatore la vita e l’opera del “papa-teologo” a vent’anni dall’avvio del suo pontificato e mentre si approssima il centenario della nascita. Uno scorcio inedito, dunque, soprattutto sul Ratzinger più privato, come l’hanno conosciuto stretti collaboratori e congiunti.

Un pensiero, quello di Ratzinger, che torna attuale.