Parallelo Shoah e Gaza, il centrodestra lascia il Consiglio comunale di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.

Il Consiglio comunale di Udine si è concluso con uno scontro tra maggioranza e opposizione riguardo a una mozione presentata da Antonella Fiore di Spazio Udine. La mozione, in occasione del Giorno della Memoria, collegava la Shoah alla guerra tra Israele e Hamas, con particolare attenzione al ruolo di Gerusalemme. La mozione è stata approvata, ma senza i voti dell’opposizione che ha abbandonato l’aula in segno di protesta, ritenendo inaccettabile il parallelismo tra l’Olocausto e il conflitto attuale in Medio Oriente.

Fiore ha sottolineato che, pur condannando l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, anche la reazione israeliana ha causato sofferenze a un popolo oppresso, ritenendo che la memoria della Shoah debba servire come monito universale contro l’ingiustizia. Il centrodestra, guidato da Identità Civica, ha accusato la mozione di essere faziosa e ostile a Israele, rifiutandone l’impostazione.