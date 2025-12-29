Parcheggi gratis a Gorizia dal 31 dicembre al 3 gennaio compresi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Parcheggi blu gratuiti per le intere giornate di mercoledì 31 dicembre, venerdì 2 e sabato 3 gennaio. E’ la decisione presa dal Comune di Gorizia per incentivare ulteriormente turismo e commercio in città in questo periodo di festività. L’iniziativa segue quella analoga avvenuta nei tre giorni precedenti il Natale: in quel caso però gli stalli erano stati messi a disposizione gratuitamente solo in orario pomeridiano. Stavolta l’esenzione dal ticket riguarderà invece l’intero arco delle tre giornate.