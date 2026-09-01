Parcheggi in centro, ok della Giunta per interrato da 350 posti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel contesto di riqualificazione di Borgo Stazione, la Giunta ha approvato il progetto per la realizzazione di un parcheggio multipiano completamente interrato, articolato su tre piani e dotato complessivamente di 343 nuovi stalli di sosta, accanto alla stazione delle corriere tra Viale Leopardi e via Roma, in un’area che dovrà essere oggetto di esproprio. Per quanto riguarda il finanziamento dell’opera, resta da affrontare il tema del partenariato pubblico-privato previsto dal finanziamento regionale di 10 milioni di euro: persiste infatti la problematica di trovare un partner.