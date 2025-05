Parcheggi in piazza Garibaldi, Confcommercio critica il Comune

E a proposito di posti auto, nuove polemiche si accendono in Piazza Garibaldi con le accuse di Confcommercio e la risposta dell’assessore Marchiol. In particolare Confcommercio Udine protesta per la cancellazione di alcuni parcheggi a pagamento in piazza Garibaldi, dove oggi sono stati assegnati anche nuovi stalli per motociclisti. Il presidente Rodolfo Totolo denuncia l’assenza di confronto con le categorie economiche e parla di “ennesima decisione presa senza dialogo”. Risponde l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol: “Non sono stati cancellati parcheggi a pagamento in piazza Garibaldi” spiega l’Assessore a seguito di alcune osservazioni arrivate ai suoi uffici dopo l’intervento degli operai comunali. “La giunta, dopo le interlocuzioni anche con i commercianti della piazza, aveva deciso di mantenere otto parcheggi sul piazzale: quattro dal lato della farmacia, quattro dal lato opposto. Stiamo aggiornando la segnaletica in tutta la città e oggi sono stati tracciati anche quelli per i motocicli”.