Parcheggi a Trieste: addio al Molo IV

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Trieste, con il suo mare, piazza Unità e le vie del centro. Una delle peculiarità resta però la caccia al parcheggio. Da sempre città avara con l’aumento del turismo la situazione si è ulteriormente aggravata e da oggi i 485 posti del Molo IV sono ufficialmente chiusi. Il motivo è da ricercare nella riqualificazione di Porto Vivo che può contare su fondi del Pnrr e quindi da chiudere entro il 2026. Attualmente in città a incidere è anche la chiusura della parte centrale delle rive – quindi dalla zona di piazza unità al salone degli incanti – dove la sosta è vietata praticamente tutti i giorni per consentire alle navi da crociera l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, il divieto però resta in vigore anche quando non ci sono navi vista la complessità di mettere e togliere le transenne visto che gli arrivi sono Comunque a distanza ravvicinata. Al momento il Comune sta cercando una soluzione alternativa magari alleggerendo la pressione proprio sui posti sulle rive. Intanto il Park San Giusto e la zona dietro il comune risulta sempre off limits a causa dei tanti turisti in città. Le soluzioni restano quella del parcheggio del silos o nei parcheggi di scambio nella zona del Bovedo per poi raggiungere il centro con i mezzi pubblici. Attenzione però ai tanti che vanno al mare a Barcola con l’autobus perché la linea è la stessa del Bovedo.