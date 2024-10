Nuovi parcheggi a Udine, 25 in Via Ciro di Pers e 56 al Visionario: commercianti divisi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Commercianti divisi per la modifica della viabilità in Via Ciro di Pers a Udine per la realizzazione di nuovi 25 stalli mentre per i responsabili del Visionario è un vantaggio. Dal 6 dicembre il parcheggio del cinema diventa comunale ma sarà garantita la gratuità di 3 ore, l’intera durata di un film, per gli spettatori, sia nel park del Visionario che al Magrini.