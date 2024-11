Situazione parcheggi a Udine, Zanolla e Confcommercio contro il Comune: “Promesse disattese e cantieri infiniti”

La questione della carenza di parcheggi nel centro di Udine torna al centro del dibattito politico locale. Dopo l’audizione di SSM in commissione Bilancio, il consigliere comunale Michele Zanolla e Confcommercio Udine hanno duramente criticato i ritardi nella realizzazione dei nuovi stalli promessi da Palazzo D’Aronco.

Zanolla, vice capogruppo di Identità Civica, ha definito “bugie” le promesse dell’assessore Marchiol, evidenziando come i cantieri previsti per affrontare l’emergenza parcheggi siano ben lontani dall’avvio. Anche Giuseppe Pavan, presidente mandamentale di Confcommercio, ha espresso forte preoccupazione, definendo “una presa in giro” le rassicurazioni dell’assessorato ai Lavori pubblici. Pavan ha sottolineato l’impatto economico di questa situazione, con molte imprese cittadine che registrano cali di fatturato fino al 30%.

Confcommercio ha inoltre elencato i principali problemi emersi: la cancellazione di decine di parcheggi su strada, i ritardi indefiniti per la ristrutturazione del parcheggio Venerio, l’ampliamento del parcheggio Moretti slittato addirittura al 2028, e la mancata soluzione per il parcheggio della Coop di via Bassi. A ciò si aggiunge la saturazione dei parcheggi in struttura durante alcune fasce orarie.

“La città rischia di rimanere paralizzata per anni dai cantieri”, ha avvertito Pavan, sottolineando come il cronoprogramma comunale non risponda alle esigenze immediate di cittadini e imprese. La situazione richiede un piano concreto e trasparente per evitare ulteriori disagi e limitare i danni economici e sociali.