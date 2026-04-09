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Definito l'accordo tra Comune, SSM e Sabolarie Haven & Hospitality

Parcheggio Villalta, più di 100 nuovi stalli vicino al centro

Sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 24 al costo di 0.60 euro all'ora
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Ci sarà una nuova opportunità tra pochi mesi per trovare posteggio a ridosso del centro storico di Udine. È stato infatti definito l’accordo tra Sistema Sosta e Mobilità e Sabolarie Haven & Hospitality per la gestione del parcheggio di via Bassi, all’interno del nuovo Spazio Villalta, con l’obiettivo di mettere entro l’estate a disposizione dei cittadini e dei pendolari che vivono ogni giorno la città una nuova infrastruttura dedicata alla sosta.

L’intesa avvenuta in mattinata alla presenza del sindaco Alberto Felice De Toni, del presidente di SSM Pietro Del Fabbro e del dottor Fabio Londero, amministratore unico di Sabolarie Haven & Hospitality, affida a SSM la gestione del parcheggio interrato della nuova sede dell’ITS Academy, nata dalla riqualificazione dell’ex Dormisch, finanziata dal Gruppo Danieli. Grazie a questo accordo, saranno disponibili 103 posti auto, utilizzabili in modo analogo alle altre strutture già gestite dalla partecipata comunale.

L’accordo ha una durata complessiva di almeno sei anni e prevede l’apertura del parcheggio dal lunedì al sabato, dalle 7 del mattino alle 24. Il parcheggio interrato rimarrà invece chiuso la domenica e nei giorni festivi.

Sarà possibile parcheggiare al costo di 0,60€/h, costo analogo ai parcheggi Magrini e Andreuzzi. L’accesso al parcheggio avverrà dalla nuova rotatoria di piazzale Cavedalis, mentre l’uscita porterà in via Bassi.

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