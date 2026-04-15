Parchi: da oggi stop a fumo e alcol nelle aree verdi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Scatta oggi, a Pordenone, il nuovo regolamento del verde urbano. Il debutto parte dal Giardino Trombino con l’installazione di una segnaletica “smart”: i nuovi cartelli, dotati di QR code, rendono consultabili le norme in tempo reale. Tra le principali novità, l’introduzione del divieto di fumo e di consumo di alcol per tutelare l’ambiente e il decoro. “Facciamo un salto di qualità nella gestione dei parchi”, ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Mattia Tirelli, “puntando su una rete cittadina più curata, sicura e sostenibile”.