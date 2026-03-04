Parchi pubblici: da aprile divieto di fumo e consumo di alcol

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si tratta di una crociata contro i fumatori o chi, all’aria aperta, vuole bersi una birra. Ma una chiara volontà di preservare l’ambiente contro il rischio d’incendi e l’inquinamento dovuto all’abbandono di rifiuti. Tiene a precisarlo l’assessore comunale all’ambiente di Pordenone, Mattia Tirelli, dopo il disco verde, prima accesso in giunta poi in consiglio comunale, che, dal mese prossimo, vieterà a chiunque di fumare e bere alcolici nei parchi pubblici della città. Eccezione fatta per alcune aree che, comunque, saranno esenti dal provvedimento.

Tutela massima, quindi, delle aree verdi di Pordenone per le quali l’amministrazione Basso sta investendo importanti risorse non solo per preservarle ma anche per renderle sempre più fruibili ai cittadini.