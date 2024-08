A ottobre aprirà il ‘Parco Commerciale La Fortezza’ di Bagnaria Arsa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fra due mesi terminerà il restyling del centro commerciale di Bagnaria Arsa, lanciato a Sevegliano nel lontano 1972 dalla mente vulcanica del compianto Maurizio Zamparini.

Il primo EmmeZeta per decenni riuscì ad attrarre clienti e a portare nella Bassa friulana perfino corriere cariche di turisti dello shopping dall’est Europa. Ora, a 52 anni di distanza, il polo dello shopping cerca un definitivo rilancio.

A metà ottobre, al suo interno, apriranno i battenti alcuni brand nazionali e internazionali, altri, invece, già presenti, ultimeranno la ristrutturazione. Si chiamerà ‘Parco Commerciale La Fortezza’, in omaggio alla vicina città stellata Unesco, e al suo interno i clienti potranno trovare marchi storici, come Interspar e Conforama, oltre a nuovi negozi dal grande richiamo come RisparmioCasa, NkD e Arca Planet. Tra tutti, però, spicca l’apertura di un nuovo McDonald’s, che è già alla ricerca di 50 figure da inserire nel proprio organico.

“Organizzeremo a breve con la Regione dei Recruiting Day, sia a Udine che a Bagnaria – ci riferisce Angelo Casa, licenziatario dei 7 Mc presenti tra Udine e Monfalcone -. Il nuovo ristorante sarà un McDrive con doppia corsia e sarà aperto h 24, sette giorni su sette. Sarà molto simile al McDrive aperto a Udine in viale Palmanova e darà lavoro almeno a 50 persone”.

“Il casello di Palmanova rappresenta uno snodo importante per i turisti che si recano nella città fortezza o a Grado – sottolinea Casa -. La nostra speranza è di rivitalizzare un punto commerciale dalla forte attrattività”. A tal proposto, Casa precisa: “Nessuna concorrenza con il Palmanova Village di Aiello, sia ben inteso. Si tratta di due realtà che insieme possono tranquillamente convivere e soddisfare le richieste di un pubblico vivace e che in pochi chilometri potrà trovare una vasta offerta commerciale”.

I candidati interessati a lavorare nel nuovo McDrive di Sevegliano, dovranno iscriversi entro l’11 settembre sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio cv.