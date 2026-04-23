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Cronaca

Parco del Palladio: riapertura nel 2027, piano da oltre mezzo milione

Progettazione definitiva al via da giugno con l'obiettivo di restituire il giardino monumentale agli udinesi
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Non 50mila euro, ma un investimento complessivo fino a 600mila per arrivare alla riapertura nel 2027. L’assessore a Viabilità e Verde Pubblico Ivano Marchiol chiarisce tempi e portata dell’intervento sul Parco Antonini Maseri, sottolineando che i lavori già affidati rappresentano solo un primo passo.

“Stiamo lavorando su questo bene monumentale”, spiega Marchiol, evidenziando come la natura di giardino storico imponga “una serie di elementi di tutela e sicurezza per essere riaperto al pubblico”. Da un lato sono già in corso gli interventi immediati di pulizia e potatura, dall’altro prende forma il progetto complessivo, sviluppato con l’Università di Udine e “in perfetto dialogo con la Soprintendenza”.

La riqualificazione vera e propria, precisa l’assessore sarà definita nei dettagli con la progettazione definitiva, il cui affidamento è previsto da giugno. Tra le priorità il “ripristino dei camminamenti, che dovranno essere accessibili, insieme alla tutela delle piante e degli elementi scultorei e di seduta”.

L’obiettivo, ma è più una speranza, è che i lavori partano entro la primavera 2027. Una volta terminati, il parco potrà tornare fruibile, con regole e orari definiti: “Un giardino che tornerà vivo nella sua storia nel presente”, conclude Marchiol.

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