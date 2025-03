Parco delle risorgive di Codroipo, conclusi i lavori di manutenzione

Si sono da poco conclusi, nel Parco delle Risorgive di Codroipo, i lavori di manutenzione per la stagione invernale. Il parco, di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, è in gestione diretta del Servizio foreste, che si avvale per questo tipo di interventi o di imprese forestali qualificate o dei propri operai adeguatamente formati a seconda della tipologia e complessità dei lavori. In questo caso il Servizio ha proceduto direttamente con proprie squadre di operai.

L’intervento si è sviluppato in due fasi: la prima con il taglio delle piante malate o pericolose, prevalentemente pioppi ed ontani, e poi con la messa a dimora di nuovi alberi, al fine di infittire la presenza arborea del parco e ricreare nel tempo l’area verde.

Le piante messe a dimora provengono dai vivai forestali di proprietà regionale di Tarcento (Pascul) e Maniago (Pascolon). In queste strutture vivaistiche di proprietà della Regione FVG vengono prodotte circa 70 specie forestali tra alberi e arbusti e l’attività svolta va dalla raccolta del seme alla coltivazione, fino alla distribuzione della piantina. Dalla fine del 2022 nel Parco delle Risorgive sono stati piantumati circa 340 alberi (ontano nero, acero campestre, olmo campestre, melo, pero, carpino bianco, carpino nero, farnia, rovere, salice bianco, pioppo bianco, pioppo nero, bagolaro, tiglio, selvatico) e 300 arbusti (corniolo, lantana, pallon di maggio, ligustro, biancospino, fusaggine, nocciolo, frangola, carpino bianco).

Gli arbusti sono stati piantati per la delimitazione di strade e confini, zone pericolose e aree giochi; al fine di far comprendere l’importanza di questi lavori per la buona conservazione dell’ambiente naturale e rurale alcune di queste piantagioni arboree e arbustive sono state effettuate anche per scopi didattici e hanno visto la partecipazione delle scuole, delle parrocchie e la collaborazione del Comune di Codroipo.