Parco di cemento rinnovato, anche Udine ora ha un vero Skate Park

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Doppio intervento in un luogo simbolico per i giovani di Udine. Nel suo trentacinquesimo anno di età, il cuore del parco Ardito Desio è stato rinnovato dotandolo di una nuova copertura e di nuove rampe a norma per il divertimento degli skater friulani. La struttura a loro dedicata è quella con la tettoia che oggi presenta ringhiere, gradini, bank e rampe a norma. Gli amanti del monopattino e delle bmx, invece, potranno continuare ad usufruire della zona scoperta più laterale, dove è presente la buca per le loro acrobazie.

La riqualificazione strutturale e l’installazione degli arredi omologati ha richiesto un investimento complessivo di oltre 526 mila euro. E proprio nel giorno dell’inaugurazione, è stato un piacere notare che erano state lanciate sui tubi della copertura le prime scarpe da parte degli amanti dello skate, gesto simbolico per chi passa ore e ore consumando le suole esercitandosi sulla tavola.