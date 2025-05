Parelli, ‘violata ogni disposizione di sicurezza’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Se fossero state rispettate tutte le disposizioni riguardanti lo stage in azienda degli studenti, il 21 gennaio 2022, nell’ultimo giorno del suo stage alla Burimec di Lauzacco, Lorenzo Parelli non sarebbe stato vittima del tragico incidente che ha spezzato la sua giovane vita. Il ragazzo avrebbe dovuto essere quasi uno spettatore di ciò avveniva in fabbrica e non avrebbe dovuto usare l’avvitatore con il quale allentò i bulloni del macchinario che poi lo ha travolto, uccidendolo. Inoltre, non era stato formato in merito ai rischi inerenti a quello specifico compito. Infine, il macchinario sul quale stava lavorando avrebbe dovuto essere imbragato prima dell’allentamento dei bulloni, cosa che non avvenne.

E’ quanto emerge dalla motivazioni con le quali il gup di Udine ha condannato per omicidio colposo Emanuele De Cillia e Claudio Morandini, il tutor del ragazzo e l’operaio che lavorava con Lorenzo al momento della tragedia, ai quali sono stati inflitti con il rito abbreviato rispettivamente 2 anni e 4 mesi e 3 anni di reclusione.

Per gli stagisti, il Documento di Valutazione dei Rischi prescriveva che fossero sempre sorvegliati dal tutor, che nessuna attività fosse eseguita in maniera isolata da loro e sempre in veste di spettatori, che fossero formati sulla sicurezza vista la classe di alto rischio dell’azienda e che l’attrezzatura dovesse essere utilizzata sotto la supervisione del personale.

Il 21 gennaio 2022, si legge nella sentenza, nessuna di queste disposizioni fu rispettata. I video delle telecamere mostrano che Lorenzo allentò e rimosse i 16 bulloni che ancoravano il macchinario senza alcuna supervisione. Secondo i consulenti, sarebbe bastato che solo uno di questi fosse rimasto al suo posto per evitare la tragedia. Poi Lorenzo cercò di fissare in cima al telaio i golfari per l’inserimento dell’imbraco. Per farlo appoggiò un piede sul telaio e si issò sul basamento. Il suo peso fece ribaltare il telaio, che lo investì. In quel momento, l’operaio che lavorava con lui era vicino a un altro macchinario, con l’imbragatura in mano.

Nelle motivazioni, il giudice ha rilevato da una parte che De Cillia, in quei giorni assente per Covid, avrebbe dovuto preoccuparsi di trovare un sostituto o di lasciare a casa Lorenzo, dall’altra che Morandini, operaio esperto, non avrebbe dovuto lasciargli fare quel lavoro.

Entrambi gli operai hanno fatto appello. Ieri gli avvocati Rossana De Agostini per De Cillia e Daniele Pezzetta per Morandini hanno depositato l’impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Trieste. Il terzo imputato, il legale rappresentante della Burimec Pieto Schneider, ha patteggiato 3 anni di reclusione e il pagamento di 23mila euro per l’azienda. Il suo difensore, l’avvocato Stefano Buonocore, chiederà l’affidamento in prova.