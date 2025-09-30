  • Aiello del Friuli
martedì 30 Settembre 2025
Cronaca

Parità del Volta, il Tar sospende la revoca temporaneamente

Accolto l’istanza cautelare dell’Istituto. Il caso sarà affrontato il21 ottobre
Redazione
Autore: Redazione

Sospiro di sollievo, ma solo per il momento, per i genitori degli studenti che frequentano l’Istituto Volta di Udine. Il presidente del Tar del Lazio, ieri, in attesa di affrontare nella seduta del prossimo 21 ottobre il caso che vede coinvolta la scuola di viale Ungheria, ha accolto l’istanza cautelare dell’Istituto, sospendendo provvisoriamente la revoca della parità scolastica disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Il comitato dei genitori guarda a questo provvedimento come un importante segnale di attenzione verso i ragazzi e si auspica che gli effetti provvisori si consolidino nelle future pronunce così da dare maggiori garanzie di continuità didattica a famiglie, personale docente e alunni.

