Paroni e il Poma, auto svaligiate ai due volti noti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due furti dalle modalità pressoché identiche, compiuti nel giro di pochi giorni a Udine ai danni di altrettanti volti noti. Dopo il conduttore di Telefriuli Daniele Paroni, nel mirino dei ladri è finito Alessandro “Poma” Pomarè, speaker ufficiale dell’Udinese.

L’ultimo episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Grazzano. Un gruppo di tre persone, ripreso dalle telecamere, ha aperto l’auto di Pomarè senza rompere finestrini né forzare le serrature. Si ipotizza l’utilizzo di uno jammer, dispositivo capace di interferire con il segnale del telecomando impedendo la chiusura della vettura. L’azione è stata fulminea. In appena 21 secondi sono spariti occhiali, zaini, documenti, un cellulare poi ritrovato e quattro carte di credito, utilizzate prima del blocco per acquistare sigarette per alcune centinaia di euro.

La sera prima era toccato al nostro Paroni. Tornato alla propria auto posteggiata vicino al Teatro Nuovo, il conduttore ha trovato il bagagliaio socchiuso. Lo ha aperto e ha notato che erano spariti alcune centinaia di euro, i documenti e due bancomat. Anche in questo caso non sarebbero stati riscontrati evidenti segni di effrazione. Non è accertato un collegamento tra i due furti, ma le analogie e l’impiego della stessa tecnica fanno ipotizzare un’unica mano.