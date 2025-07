Partenze per le vacanze: traffico sostenuto sulla A4

GUARDA IL VIDEO Previsioni rispettate. In questo week end, il penultimo di luglio, il traffico dei vacanzieri sulla A4 si conferma sostenuto, con una circolazione intensa di veicoli che potrebbero arrivare a quota 170mila solo sul tratto Trieste-Venezia.

Andatura comunque scorrevole sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulia, con criticità ridotte al minimo.

Nella mattinata di oggi, infatti, code si sono registrate solamente alla barriera del Lisert, composte prevalentemente dai vacanzieri diretti in Slovenia e Croazia, e in uscita da Lignano, per i rientri dalle ferie.

Sicuramente positiva anche una delle novità introdotte nel fine settimana rappresentata dall’utilizzo di una porta in più “reversibile” al casello di Redipuglia che ha alleggerito il traffico diretto verso il Lisert e agevolato i vacanzieri diretti al Trieste Airport.

Tutto, quindi, sotto controllo in quelle che possono essere considerate le prove generali per il prossimo mese quando, a partire dal week end del 26 e 27 luglio, si prevedono giornate da bollino nero sulla rete autostradale soprattutto nei fine settimana.