Partita e corteo, riserbo sulle misure di sicurezza

L’attenzione da parte delle forze dell’ordine è massima, ma sulle misure di sicurezza che saranno adottate a Udine lunedì prossimo per la partita di Nations League Italia-Israele, preceduta dal corteo pro Palestina in centro città, il riserbo e massimo.

Restano confermate al momento le misure emerse negli ultimi giorni. Per quanto riguarda lo stadio Friuli, che ospiterà il match, gli ingressi saranno presidiati da 450 steward e attorno alla struttura sarà istituita una zona rossa, già da sabato sera. La partita si giocherà comunque a porte aperte.

Non sono emersi ulteriori dettagli dopo la riunione, questa mattina, del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Nessuna dichiarazione ufficiale e bocche cucite.

Per quanto riguarda il corteo in città, questo partirà alle 17 da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza XX settembre. In questo caso l’ordinanza della Polizia locale vieta dalla mezzanotte di domani sabato 12 ottobre a quella di lunedì 14 il transito e la sosta in via Moretti. Dalle 14 alle 18, sempre di lunedì, sarà vietata la sosta in via Roma e via Europa Unita. Sosta vietata anche in piazzetta Bertrando dalle 16 alle 20.

Per quanto riguarda la viabilità attorno allo stadio, dalle 7 di domenica alle 12 di martedì sarà vietato il transito il via Candolini nel tratto compreso tra via Candonio (Cimitero dei Rizzi) e via Bottecchia. All’intesezione tra le vie Candonio e Candolini il traffico proveniente dalla Fiera dovrà proseguire dírítto, mentre su via Bottecchia sarà necessario girare a sinistra all’intesezione con via Candolini. Vietato il transito anche in viale dello Sport all’intersezione con via Sagrado. Infine, nelle vie Candolini, Bottecchia, dell’Emigrazione,m Candonio; Foni, Frossi e Mainero sarà vietata la sosta, pena la rimozione forzata.