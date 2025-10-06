  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 6 Ottobre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Partita Italia-Israele, a Udine anche una pattuglia del Mossad
Cs Mc Olimpia – speedway, sabato 11 ottobre l’ultima prova del...
Non è Silicon Valley, è Manufacturing Valley. Il NordEst che innova
Canapa industriale: iniziativa di Confagricoltura presso il Ministero dell’Interno
Corecom FVG, adottata la Carta Servizi per le controversie su servizi...
Inaugurato Spazio Villalta, valore aggiunto per tutta la città
Intesa Sanpaolo: nasce Academy4Future, il polo di formazione che prepara la...
Medici stranieri, il PD Fvg :la Regione li assuma direttamente
CNA FVG, SOS meccanici: manca il ricambio generazionale
Tarcento, 2,7 milioni dalla regione per crescita comunità
BUSINESS FVG


Cronaca

Partita Italia-Israele, a Udine anche una pattuglia del Mossad

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Per la partita Italia-Israele, in programma allo Stadio Friuli per 14 ottobre, a Udine ci sarà anche una pattuglia del Mossad, il servizio segreto di Tel Aviv, con lo scopo di garantire la sicurezza dei giocatori e dello staff della nazionale israeliana. A rivelare la presenza degli 007 è stata la Gazzetta dello Sport, la quale ha riferito che la questione è stata seguito per conto del governo Meloni dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
Subito dopo l’arrivo della nazionale all’aeroporto di Ronchi dei Legionari – dice la Rosea – gli agenti accompagneranno i giocatori in una località top-secret nella quale potranno soggiornare in attesa dell’incontro. Un piano differente da quello di un anno fa, quando i calciatori erano stati accolti in un albergo del capoluogo friulano. Il Mossad si occuperà della sicurezza dei propri connazionali fino a quando non lasceranno il territorio italiano.
Gli agenti israeliani, quindi, si aggiungeranno alle forze dell’ordine provenienti da tutto il Nordest con lo scopo di sorvegliare le migliaia di persone che manifesteranno in città proprio quel giorno a sostegno della Palestina.

Inaugurato Spazio Villalta, valore aggiunto per tutta la città

Medici stranieri, il PD Fvg :la Regione li assuma direttamente

Nuova spaccata da Cicli Granzon: con la mazza infrangono vetrata, sparite 5 bici

La più antica chiesa di Udine restituita alla città dopo un lungo restauro

Il Festival Collega-Menti dell'ateneo friulano conquista Udine

Rissa in Borgo Stazione, indagate tre persone: una aveva un coltello

