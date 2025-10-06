Partita Italia-Israele, a Udine anche una pattuglia del Mossad

Per la partita Italia-Israele, in programma allo Stadio Friuli per 14 ottobre, a Udine ci sarà anche una pattuglia del Mossad, il servizio segreto di Tel Aviv, con lo scopo di garantire la sicurezza dei giocatori e dello staff della nazionale israeliana. A rivelare la presenza degli 007 è stata la Gazzetta dello Sport, la quale ha riferito che la questione è stata seguito per conto del governo Meloni dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Subito dopo l’arrivo della nazionale all’aeroporto di Ronchi dei Legionari – dice la Rosea – gli agenti accompagneranno i giocatori in una località top-secret nella quale potranno soggiornare in attesa dell’incontro. Un piano differente da quello di un anno fa, quando i calciatori erano stati accolti in un albergo del capoluogo friulano. Il Mossad si occuperà della sicurezza dei propri connazionali fino a quando non lasceranno il territorio italiano.

Gli agenti israeliani, quindi, si aggiungeranno alle forze dell’ordine provenienti da tutto il Nordest con lo scopo di sorvegliare le migliaia di persone che manifesteranno in città proprio quel giorno a sostegno della Palestina.