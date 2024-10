Partita Italia-Israele, torna il binomio sport-pace

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Torna il sereno sulla partita Italia-Israele. Comunità religiose, rappresentanti dello sport, mondo sociale, economico e sindacale hanno trovato convergenza su un progetto di pace, dopo le divergenze e le polemiche divampate nel capoluogo friulano, e non solo, sul patrocinio, prima negato e poi concesso dal Comune di Udine al match di Nations League.

Il cerchio si è chiuso a Rondine, in provincia di Arezzo, in occasione dell’inizitiva, fortemente voluta dal sindaco del capoluogo friulano Alberto Felice De Toni, pensata per ribadire il valore universale dello sport come momento di incontro.

“È stato emozionante oggi vedere un tavolo così numeroso, pieno di giovani, di istituzioni, di rappresentanti religiosi di fedi diverse. L’evento a Rondine non è stato programmato a tavolino, ma è emerso da un momento di difficoltà. La partita tra Italia e Israele dello scorso 14 ottobre si è svolta, purtroppo, in un contesto di conflitto, creando divisioni. Questa esperienza ha toccato profondamente sia me che la città di Udine. Vedere oggi che quella difficile occasione è stata tramutata in un momento di dialogo e di pace è per noi un grande orgoglio”, con queste parole il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha voluto commentare l’evento organizzato dall’Associazione Rondine-Cittadella della Pace nell’omonima località in provincia di Arezzo, a cui hanno partecipato una trentina di rappresentanti delle istituzioni tra cui gli Assessori Gea Arcella e Andrea Zini e il consigliere Alessandro Colautti per il Comune di Udine, del mondo sociale, economico, civile e religioso regionale e non.

“Ho portato con me un libro di David Grossman, scrittore israeliano che ha perso un figlio in guerra, ma che, nonostante tutto, continua a credere che la strada verso la pace sia l’unica via possibile. Nel libro, Grossman racconta l’aneddoto di un giornalista che negli Stati Uniti chiese a un manifestante contro la guerra in Vietnam: «Pensi che protestando qui cambierai il mondo?» e il manifestante risponde: «Magari non cambierò il mondo ma non voglio che il mondo cambi me». Noi – commenta De Toni – dobbiamo farci guidare proprio da quello stesso spirito: non lasciarci guidare dalle divisioni, ma cercare sempre la pace in ogni contesto. L’odio porta all’assenza di felicità, alla perdita dei propri cari, al dolore. La guerra porta solo altra guerra. Ecco perchè oggi a Rondine è stata una grande occasione di arricchimento per tutti quanti, un primo passo per iniziare, tutti quanti insieme, un percorso concreto per portare il messaggio di pace nelle nostre realtà, partendo proprio dal mondo dello sport.”