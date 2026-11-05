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Pasolini, nasce la rete dei luoghi. A Casarsa la regia

La Regione stanzia 50 mila euro per il 2026. Al Centro Studi il coordinamento di itinerari, mostre e progetti per le scuole.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Cinquantamila euro nel 2026 per mettere in rete i luoghi del Friuli legati alla vita e all’opera di Pier Paolo Pasolini. La Regione Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto il nuovo Ambito territoriale culturale integrato intitolato allo scrittore e regista e ne ha affidato la gestione al Centro Studi di Casarsa della Delizia. Il sostegno regionale è previsto per il triennio 2026-2028.

Il Centro Studi coordinerà il lavoro con Comuni, scuole, università e istituzioni culturali. Il progetto prevede itinerari tematici tra i luoghi pasoliniani, mostre, iniziative cinematografiche, attività di ricerca e percorsi didattici. L’obiettivo è costruire un programma comune che colleghi le attività culturali alla promozione turistica del territorio, anche in vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

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