Pasolini, nasce la rete dei luoghi. A Casarsa la regia

Cinquantamila euro nel 2026 per mettere in rete i luoghi del Friuli legati alla vita e all’opera di Pier Paolo Pasolini. La Regione Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto il nuovo Ambito territoriale culturale integrato intitolato allo scrittore e regista e ne ha affidato la gestione al Centro Studi di Casarsa della Delizia. Il sostegno regionale è previsto per il triennio 2026-2028.

Il Centro Studi coordinerà il lavoro con Comuni, scuole, università e istituzioni culturali. Il progetto prevede itinerari tematici tra i luoghi pasoliniani, mostre, iniziative cinematografiche, attività di ricerca e percorsi didattici. L’obiettivo è costruire un programma comune che colleghi le attività culturali alla promozione turistica del territorio, anche in vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.