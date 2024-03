Pasqua, previsto aumento dei controlli visto il clima internazionale instabile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il contesto internazionale ancora di forte tensione e le festività pasquali. La Prefettura di Trieste conferma che l’attenzione è sempre alta e periodicamente in occasione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico provinciale si analizza la situazione per valutare eventuali necessità di rimodulazione dei servizi in essere. Nello specifico sono già state impartite direttive per la adeguata intensificazione dei servizi sia in funzione del periodo delle festività pasquali sia in collegamento con le tensioni internazionali. In pratica ci sarà un aumento dei controlli sui confini e nelle città viste le previsioni di traffico in entrata e uscita dal paese e dei movimenti dei turisti. Nei giorni scorsi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva fornito i numeri dei controlli ai valichi avviati lo scorso 21 ottobre che hanno visto le forze di polizia italiane controllare l’ingresso nel paese di 270 mila persone. Sono state arrestate 118 persone, delle quali 65 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e 29 persone sono state segnalate nella banca dati della Polizia. A livello internazionale con Slovenia e Croazia si sta lavorando alla creazione delle famose pattuglie miste dei tre paesi sul confine esterno dell’Unione europea quindi nel paese croato.