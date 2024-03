La guida per Pasquetta. La pioggia non spaventa gli amanti della cultura e dello sport

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Saranno molte, nonostante lo spauracchio del maltempo, le iniziative che caratterizzeranno il lunedì dell’angelo.

Chi è alla ricerca di cultura, nel capoluogo friulano potrà accedere gratuitamente ai Civici Musei di Udine. Un’occasione unica, per visitare Casa Cavazzini, i Musei del Castello e l’Etnografico del Friuli e scoprire le collezioni permanenti, l’esposizione sui “Pittori del Settecento” e la mostra dedicata all’architetto Gino Valle. Diverse le attività parallele e i laboratori proposti, anche per i più piccoli.

Nell’ex Chiesa di San Francesco, inoltre, sarà possibile visitare L’eco City Lab, ovvero la città eco-sostenibile ricostruita interamente con mattoncini Lego.

A Pordenone anche domani è prevista una apertura straordinaria del Paff!. Il Museo del fumetto sarà aperto dalle 10 alle 19.

A Palmanova sono state rimandate a domenica 7 aprile le attività che erano state organizzate all’aperto sui Bastioni Unesco. Confermate, invece, diverse altre iniziative: lunedì sarà infatti possibile passeggiare tra il mercato straordinario di piazza Grande, visitare gratuitamente il Museo della Grande Guerra e della Fortezza sul Dongione di Porta Cividale e la nuova sala multimediale “Visit Palmanova” allestita in Borgo Udine.

Sempre domani partiranno gli eventi organizzati per celebrare la Fieste de Patrie dal Friûl del 3 aprile. Nel Museo Etnografico di Udine, in via Grazzano, il giovane cantautore carnico Alvise Nodale terrà due concerti, in cui presenterà le canzoni del nuovo album in uscita a giugno.

Ad Aquileia a Pasquetta si terrà l’ultimo giorno di apertura dell’International Street Food, iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità, mentre nel centro di Cividale sarà possibile giocare al Truc e ammirare la merce esposta dal mercatino di arti manuali.

In caso di schiarite pomeridiane, segnaliamo la riapertura al pubblico del Giardino Viatori di Gorizia, parco botanico all’interno del quale è possibile ammirare centinaia di specie di piante e fiori, oltre alla casa di Luciano Viatori, conosciuto anche come ‘il Signore dei Fiori’.

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, infine, segnaliamo che la pioggia non ha spaventato gli organizzatori della 24ima edizione della Cormorana. La manifestazione podistica del circuito FIASP a passo libero si terrà anche in caso di maltempo. I percorsi sono stati leggermente modificati a causa dell’acqua presente nel Cormor e vedrà gli iscritti percorrere due tracciati da 8 e 16 km, con partenza dal Parco del Cormor.