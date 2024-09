Passa con l’auto sul torrente in piena e resta bloccato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ rimasto intrappolato nella sua auto sul guado carrabile del torrente Malina. E’ accaduto questa mattina, alle 8.15, in località Casali Malina nel comune di Premariacco. Le abbondanti precipitazioni di ieri avevano reso la strada non transitabile, con tanto di divieto di percorrerla.

Lui, un automobilista di 49 anni di Colloredo di Monte Albano, ha deciso comunque di attraversare il guado al volante della sua Ford Focus. Una decisione azzardata, con il torrente in piena.

La vettura, improvvisamente, si è bloccata. L’uomo, a quel punto, era impossibilitato sia a tornare indietro che a proseguire la marcia. L’acqua, intanto, stava cominciando a salire e, quindi, è stato costretto a chiedere aiuto.

Sul posto sono accorsi tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperare l’auto in panne, mentre il 49enne è stato soccorso dall’elisoccorso regionale. Dal velivolo è stato fatto calare, con un verricello, un tecnico specializzato che ha agganciato l’uomo e l’ha condotto, in sicurezza, in un campo vicino. Scosso per l’accaduto, l’automobilista non ha avuto comunque bisogno delle cure sanitarie. E’ stato tuttavia sanzionato dai carabinieri della stazione di Pulfero per inosservanza della segnaletica stradale fuori dal centro abitato.