Passa col rosso, frontale tra auto e furgone: due feriti, uno è grave

Un impatto violento tra un’auto e un furgone. Feriti entrambi i conducenti, uno in maniera più seria. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla Pontebbana a Sacile, in viale Trento.

Le cause sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Caneva, in supporto dei quali è intervenuto il Radiomobile. Lo scontro frontale è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, le cui immagini hanno aiutato i militari dell’Arma a ricostruire la dinamica.

Una Volkswagen Polo, alla cui guida c’era una 28enne del posto, stava procedendo verso Pordenone quando all’altezza dell’incrocio semaforico con Cornadella è andata ad impattare con un furgone Fiat, che proveniva dalla parte opposta, alla guida del quale c’era un 22enne di origini marocchine ma residente nella città della Livenza. Pare che all’origine del sinistro ci sia stato il passaggio con il semaforo rosso.

Entrambi i conducenti, come detto, sono rimasti feriti. Sul posto sono giunte due ambulanze insieme all’automedica e ai vigili del fuoco.

Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale di Pordenone. Uno è in condizioni serie.

A causa dell’incidente la viabilità ha subito rallentamenti. Sono stati i carabinieri a coordinare la circolazione sull’arteria stradale.