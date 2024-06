Passaggio di consegne al comando del 2º Stormo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Passaggio di consegne questa mattina al comando del 2º Stormo tra il colonnello Paolo Rubino (uscente) e il colonnello Giovanni Lodato (subentrante). Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, anche il generale di squadra aerea Luigi Del Bene – comandante della 1º Regione aerea delle forze da combattimento dell’Aeronautica militare, il sindaco di Codroipo, Guido Nardini, numerosi primi cittadini e amministratori del Municipi contermini, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin e l’assessore alla Salute e con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

L’assessore Riccardi ha ringraziato i militari dell’Aeronautica italiana di stanza a Rivolto “non solo per l’esempio di impegno e sacrificio che comunicano con la loro attività quotidiana, ma anche per la loro disponibilità e altissima professionalità, messe a disposizione di tutta la collettività in campo sanitario con il servizio dei voli a supporto del Centro regionale trapianti del Friuli Venezia Giulia; servizio che si affianca peraltro al supporto logistico fornito alla base ‘Helicopter emergency medical service’ dell’elisoccorso del Friuli Venezia Giulia”. “È molto forte e profondo il sentimento che lega le comunità del Friuli Venezia Giulia alle donne e agli uomini del 2º Stormo, all’Aeronautica militare, alla Pattuglia acrobatica nazionale – ha spiegato l’assessore regionale -. Ai militari va il grazie della Regione per il servizio reso alla comunità e per l’impegno profuso per il Paese. Al comandante uscente Rubino e al comandante entrante Lodato un augurio di buon lavoro e un ‘in bocca al lupo’ per il conseguimento di nuovi e sempre importanti traguardi”.