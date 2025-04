Passaggio di testimone, Pinton e Montanari in diretta a Elettroshock

Il passaggio di testimone vero e proprio avverrà il primo ottobre, quando Angelo Montanari succederà a Roberto Pinton alla guida dell’Università di Udine. Ma sarà simbolicamente anticipato questa sera alle 21, in diretta su Telefriuli: il rettore in carica e quello eletto saranno infatti protagonisti della puntata di Elettroshock.

Diversi i temi che saranno affrontati nel corso della trasmissione: dai valori fondanti dell’ateneo, proiettati al futuro, al rapporto con il territorio, da un punto di vista sia sociale che economico. Dalle questioni di attualità ai finanziamenti, passando per le prossime sfide che l’Università si appresta ad affrontare. E ancora appuntamenti ed anniversari da onorare: Go2025, il 50esimo dal terremoto del 1976, Pordenone capitale della cultura 2027 e i 50 anni dell’ateneo friulano, l’unico in Italia ad essere stato istituito per volontà popolare.

Appuntamento dunque in diretta questa sera alle 21 ad Elettroshock, con il rettore in carica Roberto Pinton e il rettore eletto Angelo Montanari.