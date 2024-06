Passaporti, i comuni in “aiuto” della Questura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I passaporti potranno essere rilasciati anche dai comuni. Dopo la positiva esperienza avviata a San Vito al Tagliamento e Sacile, dalla settimana prossima saranno coinvolti nell’iniziativa Maniago e Spilimbergo.

Questo, com’è stato evidenziato oggi dal questore Giuseppe Solìmene, per agevolare sia i cittadini residenti lontano dal capoluogo che quelli presenti nei comuni con più di 15mila abitanti.

Ma anche per non ingolfare ulteriormente gli uffici della questura di Pordenone che, subito dopo la pandemia, si sono dovuti fare carico di un lavoro importante che, com’era prevedibile, ha dilatato – e non poco – i tempi di attesa per il rilascio dei passaporti.

Una collaborazione proficua, come detto, quella instaurata già con i comuni di Sacile e San Vito al Tagliamento, rappresentati dai sindaco Carlo Spagnol ed Alberto Bernava, i quali hanno ringraziato il questore per la sensibilità dimostrata verso le esigenze della cittadinanza in relazione, proprio, alle richieste di rilascio dei documenti.

Ora il progetto, con le stesse modalità sperimentate, abbraccerà Maniago e Spilimbergo. Notizia, questa, che è stata accolta positivamente dai primi cittadini Umberto Scarabello ed Enrico Sarcinelli.