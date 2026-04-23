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Cronaca
Sulle ipotesi future sono previsti tempi lunghi

Passo Monte Croce Carnico, a giugno la riapertura

Confindustria Udine: serve una soluzione rapida
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

La riapertura totale è prevista per giugno mentre per la progettualità servirà ancora pazienza. La situazione di Passo Monte Croce Carnico dopo la frana del dicembre 2023 è stata presentata nel corso di una audizione fiume nella IV Commissione del Consiglio regionale, guidata da Giuseppe Ghersinich, ed è destinata a risolversi in tre step: il primo, come ha confermato Anas, a metà maggio con la riapertura quasi completa con un senso unico alternato per una decina di metri per il completamento di un cantiere che costringerà al mantenimento dello stop ai mezzi pesanti di 7,5 tonnellate; il secondo a giugno quando ci sarà la riapertura totale anche per i mezzi pesanti; il terzo step è il nuovo percorso ritenuto dagli esperti ormai fondamentale visto che non si escludono eventi franosi futuri.

Sul fronte degli interventi Anas ha ricordato che sono state allungate le paratia e le gallerie para massi e sono stati installati dei sensori per il monitoraggio della situazione.

Sulle possibili soluzioni future, presentate dagli ingegneri che hanno realizzato lo studio di fattibilità, la galleria di base risulta la meno praticabile, la galleria di valico la più sicura ma comunque molto costosa mentre la variante di valico la più attuabile.

Da parte delle categorie economiche, in primis Confindustria Udine, la richiesta è di arrivare quanto prima a una soluzione.

Come Regione si procederà a una analisi sui traffici mentre sarà strategico capire le risorse che arriveranno da Roma o dall’Unione Europea.

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