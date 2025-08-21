Passo Monte Croce Carnico, chiesta ad Anas l’apertura h24 fino al 14 settembre

L’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha inviato una lettera all’Anas con la richiesta di prorogare l’apertura h24 del valico di Monte Croce Carnico fino al 14 settembre. A chiedere la proroga la Confcommercio provinciale di Udine e Federalbeghi Fvg che hanno sottolineato come la prevista chiusura notturna del valico, a partire dal 26 agosto, rischierebbe di compromettere la fruibilità dell’ultimo scorcio di stagione estiva, proprio in un momento in cui la ripresa scolastica nei Paesi del Nord Europa porta tradizionalmente nuovi flussi di turisti verso la regione