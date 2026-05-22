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Cronaca

Passo Monte Croce Carnico, oggi la riapertura al traffico

Redazione
Autore: Redazione

Conclusi gli importanti interventi di messa in sicurezza e ripristino lungo la statale 52 bis Carnica, dopo la frana del 2 dicembre 2023 che ha interrotto il collegamento tra Italia ed Austria, oggi riapre al traffico il Passo di Monte Croce Carnico. La riapertura sarà graduale: si parte dalle auto e fino a fine giugno resterà in vigore il divieto assoluto di transito per i mezzi pesanti. Da luglio si tornerà alla situazione precedente alla frana: potranno circolare tutti i veicoli, con la sola eccezione degli autoarticolati.
Il cantiere avviato in comune di Paluzza si è concentrato in particolare sul consolidamento del versante montuoso e sul rifacimento della sede stradale e delle barriere protettive travolte dal dissesto. In particolare è stata prolungata la galleria paramassi in corrispondenza del tornante 12, l’area più colpita dalla frana.
Il termine del blocco del collegamento transfrontaliero sarà celebrato con un sopralluogo istituzionale, alle 14.30 di oggi, al confine tra Italia e Austria. Parteciperanno i vertici di Anas, i rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia, con l’assessore Cristina Amirante e del Land Carinzia.

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