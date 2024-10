Si lavora sul Passo di Monte Croce Carnico: riapertura prevista entro dicembre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO– A poco più di 10 mesi dalla frana che ha causato l’interruzione della statale 52, con gravi ripercussioni sul territorio, i lavori sul Passo di Monte Croce Carnico procedono senza intoppi.

Le operazioni per la riapertura del Passo di Monte Croce Carnico, lungo la statale 52, stanno procedendo rapidamente e dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno, tempo e condizioni climatiche permettendo.

Come si può notare da queste immagini realizzate da Laura Plozner Van Ganz, dopo il completamento della prima fase dei lavori, dedicata alla messa in sicurezza dell’area colpita, si sta ora proseguendo con il ripristino della sede stradale e la riapertura della galleria. Gli eventuali ritardi dovuti a condizioni meteorologiche avverse sono stati già considerati e previsti nel piano di lavoro.

Il cronoprogramma stabilito sta venendo rispettato, come recentemente emerso in un incontro tenutosi a Tolmezzo con i rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia e in cui si è discusso anche della possibilità di sviluppare una viabilità alternativa e definitiva, in grado di integrare o sostituire il percorso attuale. Tre le soluzioni al vaglio: una variante alla SS 52 interamente in territorio italiano, che segue l’antica strada romana; un traforo transfrontaliero più elevato ma più breve, che attraversa sia l’Italia che l’Austria; oppure un traforo transfrontaliero a quota inferiore, più lungo e con la maggior parte del tracciato in territorio austriaco.