Passo Monte Croce, tre ipotesi per bypassare l’attuale tracciato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre alternative all’attuale tratto della statale 52 bis del passo di Monte Croce Carnico. Sono quelle che sono state discusse oggi a Roma, al Ministero delle Infrastrutture, nel corso di un primo primo vertice tra Italia e Austria, durante il quale è stato fatto anche il punto sui lavori in corso lungo quel tracciato. Ma – è chiaro – che l’attuale collegamento tra i due Paesi dovrà essere superato.

Ecco perchè era importante cominciarne a discutere non senza la presenza dei governi di Roma e Vienna.

Un incontro nel quale si è fatto il punto sulla situazione dei lavori nel cantiere lungo la statale 52 bis di Paluzza per il ripristino della viabilità (dopo la frana che a dicembre 2023 ha colpito passo Monte Croce Carnico) e sulle possibili future soluzioni alternative, che sono state ipotizzate al tavolo di confronto.

“Rispetto al cantiere – ha sottolineato l’assessore regionale Cristina Amirante – da parte nostra è stato annunciato che i lavori per il ripristino della viabilità stanno regolarmente proseguendo. Entro questo mese sarà ultimata la posa di tutte le reti paramassi con il completamento di questa fase dell’intervento”.

Per quanto riguarda invece le ipotesi per bypassare l’attuale tracciato, queste riguardano due varianti con traforo, uno a raso alla base e uno in quota, e un tracciato di strada esterna che coinvolgerebbe la frazione di Timau.