Pasticceri dello IAL di Aviano conquistano primo posto al SIGEP Giovani di Rimini

La scuola di pasticceria dello Ial Fvg di Aviano si è aggiudicata ieri il primo posto a livello nazionale nell’ambito del prestigioso concorso Sigep Giovani, svoltosi durante il Sigep World 2025 di Rimini. Questo salone internazionale, il più importante evento italiano dedicato alla pasticceria, giunto alla 46/a edizione e conclusosi ieri, è stato teatro della competizione tra le migliori scuole di pasticceria del Paese, premiando la creatività e il livello tecnico raggiunto dai partecipanti.

“La scuola di pasticceria di Aviano è la prima in Italia e ha raggiunto questo traguardo al salone internazionale più prestigioso per il settore – ha commentato Gabriele De Simone, direttore dello Ial Fvg, presente alla premiazione insieme agli allievi e al team di Aviano. “È l’attestazione di un livello tecnico molto alto – ha aggiunto – : la squadra ha saputo unire creatività e capacità narrativa, raccontando la Pasqua non solo come Resurrezione, ma anche come rinascita della natura. Il lavoro ha inoltre valorizzato i migliori prodotti del territorio del Friuli Venezia Giulia e le bellezze della nostra regione. Questo risultato – ha concluso – è il frutto di un grande lavoro di squadra tra studenti e docenti, che hanno dimostrato professionalità e passione”.

Il tema della competizione era l’allestimento di una vetrina pasquale, con un focus su creatività, estetica e valorizzazione del territorio. I ragazzi hanno realizzato un uovo di cioccolato moderno, bilanciato in verticale, e un coniglio pasquale. La vetrina presentava elementi che celebravano il passaggio dall’inverno alla primavera, come un tronco e una corteccia decorati con fiori di marasca e una cascata simbolo di rinascita.

I dolci proposti includevano mignon a forma di margherita, con mousse alla camomilla, yogurt e aceto Sauvignon, un inserto al fico moro e uno al miele di marasca, presidio Slow Food. Le praline erano composte da un gel al mandarino, marzapane al timo e ganache pralinata alle nocciole del Friuli. Anche il mosaico, realizzato con l’aiuto dei maestri mosaicisti di Spilimbergo, ha arricchito l’allestimento.

Stefania Amici, coordinatrice dei corsi di pasticceria, ha espresso grande soddisfazione: “È da anni che partecipiamo a questo concorso – ha detto – ma questo risultato ci riempie di orgoglio. Il nostro Pastry Chef Thomas De Rosa, la collega Fabiana Ojan, il maestro cioccolatiere Danilo Freguja e Lucia Salmaso hanno collaborato con dedizione, e i ragazzi hanno dimostrato un impegno straordinario”.

E il pluripremiato Pastry Chef Thomas De Rosa ha aggiunto: “La competizione ha coinvolto otto scuole alberghiere di tutta Italia. La nostra squadra ha lavorato intensamente sin da settembre, provando e affinando ogni dettaglio. Questo successo è il risultato di una preparazione tecnica elevata e di un forte spirito di collaborazione”.

“Siamo felici e orgogliosi di aver portato sul palcoscenico nazionale l’eccellenza della nostra scuola e del Friuli Venezia Giulia”, hanno dichiarato gli studenti. “Ogni elemento della vetrina è stato studiato per rappresentare le tradizioni e i prodotti locali, unendo innovazione e rispetto per il territorio”.

“La vittoria dello Ial Fvg di Aviano al Sigep Giovani di Rimini rappresenta un successo per tutta la comunità regionale e un esempio concreto di come talento, lavoro di squadra e radicamento nel territorio possano condurre a risultati di eccellenza”, ha concluso il direttore De Simone.