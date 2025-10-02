  • Aiello del Friuli
giovedì 2 Ottobre 2025
Cronaca

Patente 'salvata' 2 volte dall'intelligenza artificiale

Il Tar annulla la revoca contro il parere della Commissione medica locale
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per due volte la Motorizzazione gli ha revocato la patente a causa di un lieve disturbo neurologico. E per due volte in meno di un anno il Tar del Friuli Venezia Giulia ha annullato la revoca: l'intelligenza artificiale, infatti, ha certificato che lui è idoneo alla guida, seppur con alcune limitazioni.

La vicenda riguarda un'automobilista che a settembre dello scorso anno aveva fatto ricorso contro la decisione della Motorizzazione di Trieste di togliergli la patente. La Commissione medica locale dell'Asugi, infatti, aveva decretato la sua non idoneità alla guida a causa di un lieve deficit della memoria a breve termine.

Un mese dopo il Tar gli diede ragione: i medici non considerarono la visita specialistica e i test effettuati all'Ospedale Gervasutta di Udine. Il Vienna test, oggettivo perché frutto dell'intelligenza artificiale, lo aveva ritenuto idoneo alla guida, seppur in maniera limitata, e l'esaminatore aveva escluso la presenza di deterioramenti neurocognitivi.

Il giudice, quindi, ordinò alla Commissione di riesaminare il caso alla luce del test. I medici ribadirono la propria conclusione sostituendo ai risultati oggettivi di quei test una propria soggettiva valutazione. Di qui il nuovo ricorso al Tar e il nuovo annullamento della revoca.

Ora il caso dovrà essere esaminato per la terza volta dall'Azienda sanitaria 4 del Veneto orientale.

