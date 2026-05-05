Patenti false, cinque conducenti nei guai a Udine

Cinque conducenti senza patente valida fermati in pochi giorni: è il bilancio dei controlli della Polizia Locale di Udine, che hanno portato alla scoperta di quattro documenti falsi.A Est del capoluogo un 53enne georgiano, fermato dopo una manovra pericolosa, ha esibito una patente contraffatta. In Borgo Stazione un 32enne egiziano ha mostrato documenti di guida internazionali risultati falsi. Stessa situazione in viale Trieste per un 57enne ghanese. Sulla circonvallazione, dopo un incidente, un’altra patente falsa è stata esibita da un 26enne pakistano.Per tutti è scattata una multa da circa 4mila euro, il fermo del veicolo, il sequestro dei documenti e la denuncia. Nei controlli è emerso anche un cittadino albanese con patente revocata da dieci anni: per lui, già recidivo, sanzione fino a 5mila euro e confisca del mezzo.