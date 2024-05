Tasso tre volte oltre il limite, ritirata la patente a un 53enne

Una patente di guida e un patentino per ciclomotori sono stati ritirati ieri sera per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Un 52enne di Cervignano del Friuli è stato trovato alla guida di una Opel con un tasso alcolemico di 16.3 g/l, ovvero tre volte oltre il limite consentito. A fermare il pericoloso ubriaco al volante sono stati i carabinieri di Palmanova, notando la guida incerta del veicolo. Oltre al ritiro della patente, per il friulano è scattata una denuncia penale all’Autorità giudiziaria.

Gli stessi militari, sempre a Cervignano, hanno denunciato per guida sotto l’influenza alcolica anche un 31enne, sorpreso in sella al suo scooter con un tasso di 1,12 g/l. Anche per lo scooterista è scattato il ritiro della licenza di guida AM, che consente di condurre i ciclomotori e i quadricicli leggeri.