Patrocinio concesso, “Non si comprende il cambio di rotta di De Toni”

Il patrocinio concesso sul filo di lana dal Comune di Udine alla partita che gli Azzurri di Spalletti affronteranno contro Israele lunedì prossimo allo stadio Friuli ha creato malumori all'interno della maggioranza che sostiene De Toni, in particolar modo tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile. Proprio il gruppo che ha come assessore alle Pari Opportunità Arianna Facchini, parteciperà al corteo per la Palestina, cui parteciperanno anche i consiglieri dem Anna Paola Peratoner e Giancarlo Ballotta. Il commento di Andrea Di Lenardo, per il quale Fratelli d'Italia ha chiesto a De Toni l'espulsione dalla maggioranza dopo aver comunicato la sua presenza alla manifestazione del 14 ottobre