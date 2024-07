Patrocinio negato, malumori anche nella Lista De Toni

La decisione di negare il patrocinio alla partita tra gli Azzurri di Spalletti e la Nazionale d’Israele ha creato malumori anche tra gli stessi consiglieri eletti con la lista civica ‘De Toni Sindaco’, non solo tra i componenti del Terzo Polo (assessore Zini, Scalettaris e Colautti).

A smarcarsi dalla decisione assunta dal primo cittadino c’è infatti anche Antonella Eloisa Gatta, presidente della III^ e IV^ Commissione (Politiche sociali/ Cultura e Istruzioni). Con un post sul suo profilo Facebook, la consigliera di maggioranza ha spiegato le motivazioni che la portano a dissociarsi dal sindaco di Udine. “La Cultura e lo Sport devono essere liberi da ideologie” – premette Gatta -. Lo sport ha un valore educativo, è veicolo di modelli di comportamento positivi, è quello spazio nel quale si può realizzare una vera “comunità”, lontano da ogni tipo di discriminazione. Così come ho respinto l’assurda decisione presa qualche anno fa di non far rappresentare le opere dei grandi autori russi, all’indomani della guerra in Ucraina, così oggi mi dissocio da questa scelta. Sia ben chiaro – precisa la consigliera -, gli orrori delle guerre sono sempre orrori, ma a pagare non possono essere i valori dello sport o della cultura, che costruiscono ponti e non elevano muri. Ciò detto – conclude Gatta -, io alla partita ci sarò, perchè è un evento bello, grandioso ed inclusivo, se mai questa parola ha ancora un significato autentico”.

Sul tema dell’ordinanza negata è inoltre nuovamente intervenuto il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Luca Vidoni, questa volta per ricordare al primo cittadino come la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia già chiesto il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, quindi correggendo le parole che lo stesso sindaco aveva riferito a Telefriuli ieri pomeriggio. “Il sindaco, oltre ad avere evidenti e gravi problemi all’interno della sua maggioranza, dimostra anche di avere la memoria corta o un’incapacità cronica nel restare aggiornato sulle azioni diplomatiche del Governo italiano. Meloni – puntualizza il consigliere di Fratelli d’Italia – , nelle scorse settimane, ha ripetutamente sollecitato un cessate il fuoco, sia in una telefonata recente con il Primo Ministro israeliano Netanyahu sia durante un incontro con il Premier palestinese. Un cessate il fuoco sostenibile, in linea con la Risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e l’attività di mediazione statunitense, che deve essere chiaramente condizionato dal rilascio di tutti gli ostaggi da parte di Hamas. De Toni e il suo staff – conclude Vidoni – farebbero meglio a informarsi adeguatamente prima di rilasciare dichiarazioni futili e propagandistiche, evitando di parlare a sproposito e di strumentalizzare temi di politica estera per fini di basso profilo politico.”